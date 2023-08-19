YÖK: '(YKS yerleştirmelerine göre) Genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşenlerin toplam sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artarak 898 bin 24 olduğunu duyurdu.

YÖK, YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kontenjanlarına ilişkin bilgi verdi. YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte üniversiteye yerleşenlerin toplam sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artarak 898 bin 24 oldu.

“Depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 677 ek kontenjan ayırdık”

YÖK tarafından yapılan açıklamada, depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrenciler için yaşadıkları illerdeki üniversitelerin mevcut kontenjanlarına ek yüzde 25 kontenjan tanımladıkları duyurulurken “27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında üniversite adaylarımızın yaptığı tercihler, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün itibarıyla açıklanmıştır. Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 aday başvuru yapmışken, bu yıl yüzde 9’a yakın artışla 3 milyon 527 bin 443 aday başvuru yapmıştır. Şubat ayında meydana gelen ve yalnızca yaşandığı 11 ili değil tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremler, adaylarımızın üniversiteye giriş sürecinde de olumsuz yansımaları ile kendini hissettirmiştir. Bildiğiniz gibi ilk defa bu sene, depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerimiz için, yaşadığı ildeki üniversitelerin mevcut kontenjanlarına ek yüzde 25 oranında kontenjan tanımladık. Benzer şekilde, depremzede öğrencilerimiz için vakıf üniversitelerinin programlarında da 1’er kontenjan ayrılması kararlaştırdık. Böylece depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 677 ek kontenjan ayırdık.” ifadeleri kullanıldı.

“Toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır”

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Herkes için yükseköğretim ilkesiyle yola çıkarak, yükseköğretime erişimde fırsat eşitliğini temel politikamız haline getirdik. Daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlarımıza yönelik, devlet yükseköğretim kurumlarımızda, yaklaşık 21 bin ek kontenjan ayırdık. Bu kontenjanlar, kadınların eğitim ve kariyer olanaklarına erişimlerini artırırken, toplumsal katılımlarını güçlendirmeye de katkılar sunacaktır. Şehit ve gazi yakınlarımız için bu yıl ilk defa vakıf yükseköğretim kurumlarında 3 bin 774 kontenjan ayırdık. Böylece yükseköğretime erişimde dezavantajlı durumda bulunan adayların açılan ek kontenjanlara başvuru imkanını sağlamış olduk. Örgün eğitim veren yükseköğretim programlarında toplam kontenjan 2022 yılında 867 bin 224 iken 2023 yılında 923 bin 411 olmuştur. 2022 yılında açıköğretim hariç toplam yerleşen sayısı 850 bin 631 iken bu sayı 2023 yılında 898 bin 24 olarak gerçekleşmiştir. Bu verilere göre, toplam yerleşen sayısı geçen yıla göre 47 bin 393 kişi artmıştır. Yükseköğretim kurumlarımıza artan talebi görmekten memnuniyet duymaktayız. 2021 yılında boş kontenjanlar 169 bin iken, 2022 yılında 17 bin, 2023 yılında ise toplam 25 bin olarak gerçekleşmiştir. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, geçen sene de olduğu gibi kontenjanlarımızın bu yıl da neredeyse tamamının dolmuş olması sevindiricidir. 34 yaş üstü kadın, depremzede, şehit ve gazi yakını kontenjanı hariç tutulduğunda genel kontenjanların doluluk oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç, kontenjanlar belirlenirken yapılan rasyonel planlama ve talebe yönelik yapılan analizlerin bir ürünüdür.” ifadelerine yer verildi.