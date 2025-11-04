YÖK Başkanı Özvar: 'Türk yükseköğretim sistemi yapay zeka çağında etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma yükselecektir'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Türk yükseköğretim sistemi yapay zeka çağında yalnızca bir kullanıcı olmanın ötesinde, etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma yükselecektir" dedi.

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ‘Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm’ temasıyla ‘ANKOSLink 2025 Uluslararası Konferansı’ düzenlendi. Etkinliğe katılan YÖK Başkanı Erol Özvar, dijitalleşmenin ve yapay zekanın eğitimde uygulanabilir bir model olduğunu ve toplum olarak bu duruma ayak uydurmaları gerektiğini belirtti. Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemelerin de yürürlüğe gireceğini vurguladı.

"Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemeler en kısa sürede yürürlüğe girecek"

Özvar, konferansta yaptığı konuşmada, bilginin gücünü insanın hizmetine sunan her türlü yeniliği desteklemeyi, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine bilimsel, etik ve sürdürülebilir bir yön kazandırmayı öncelikli bir görev olarak gördüklerini belirterek, "Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemeler en kısa sürede yürürlüğe girecek. Dijital çağın getirdiği hız ve çeşitlilik, kütüphaneleri yalnızca bilgi depolayan kurumlar olmaktan çıkararak, bilginin işlendiği ve anlamlandırıldığı dinamik merkezler hâline getirmiştir. Bu dönüşümün yeni aşamasını temsil eden ‘Kütüphane 5.0’ kavramı, bilgiyle insan arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamaktadır. Artık mesele sadece dijitalleşmek değil; dijital olanın insani değerlerle nasıl uyumlu hale getirileceği, teknolojinin bilgiye erişimde güven ve etik sorumlulukla nasıl buluşturulacağıdır. Ülkemizin, yapay zeka, bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi, yalnızca eğitimsel bir hedef olarak değil Türkiye’nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak stratejik bir vizyonun gereği olarak görüyoruz. Bilgi paylaşıldıkça artan, saklandıkça riskli hale gelen bir değerdir. Açık bilim politikalarını benimsememizin temel nedeni de budur. Bilginin üretiminin ve paylaşımının herkes için erişilebilir hale gelmesi, yükseköğretim sistemimizin temel önceliği olmalıdır. Kütüphanelerimizin de bu anlayışa hizmet eden merkezler haline gelmesini önemsiyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Amacımız yapay zekayı sınırlandırmak değil"

Gerekli yönetmelik ve yasal düzenlemelerin en kısa sürede yürürlüğe gireceğini, böylece yükseköğretim sisteminde yapay zekanın kullanımına ilişkin etik, denetlenebilir ve şeffaf bir yönetişim çerçevesi oluşturulacağını vurgulayan YÖK Başkanı Özvar, şöyle devam etti:

"Bu çerçeve yalnızca, üretken yapay zekanın tez, makale ve bilimsel çalışmalarda nasıl kullanılacağını değil aynı zamanda veri güvenliği, kaynak doğrulama, intihal önleme, şeffaf raporlama ve etik sorumluluk konularında da somut standartlar getirecektir. Amacımız yapay zekayı sınırlandırmak değil onu akademik emeği, etik değerleri ve bilginin itibarını koruyacak biçimde yönlendirmektir. Bu kapsamda üniversite etik kurullarının yapay zekanın etik kullanımı hususunda etkin hale getirilmesi, öğretim elemanları ve öğrenciler için farkındalık ve eğitim programlarının uygulanması, araştırma süreçlerinde etik denetim ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi hususlar gündemimizdedir. Böylelikle, Türk yükseköğretim sistemi yapay zeka çağında yalnızca bir kullanıcı olmanın ötesinde, etik standartlarıyla örnek gösterilen bir konuma yükselecektir."