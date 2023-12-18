YÖK Başkanı Özvar: 'Yapay zeka eğitim bakımından da bize çok önemli fırsatlar sağlayacak'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanımı sadece araştırmalar bakımından değil eğitim bakımından da bize çok önemli fırsatlar sağlayacak" dedi.

Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: "Fırsatlar ve Tehditler" Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, belli zamanlarda üniversite öğretim elemanlarıyla ve sektör temsilcileriyle farklı konuları istişare etmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Yapay zeka çalıştayı da bunlardan bir tanesidir. Hayatımıza beklenenden çok daha erken giren ve tesirleri çok hızlıca bütün dünyaya yayılan bir yapay zeka var. Google ne kadar etkili olduysa işte onun bir sonraki oluşumu yapay zekanın çok daha büyük tesirleri olacağını hep beraber yaşayacağız ancak biz seyirci kalmak istemiyoruz. Yükseköğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanımı sadece araştırmalar bakımından değil eğitim bakımından da bize çok önemli fırsatlar sağlayacak. Yapay zekanın kullanımının getirmiş olduğu tehditlerde hiç şüphesiz karşımızda" diye konuştu.

"Yapay zekanın ürettiği çok zengin var dünyada"

Yapay zekanın kullanımının ilk, orta ve lise çağındaki öğrencilere kadar ulaştığına dikkati çeken YÖK Başkanı Özvar, "Bizim yapmaya çalıştığımız yükseköğretimde üniversitelerde hem eğitim hem de araştırma bakımından bunun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacak hukuku çerçeveler geliştirebilmektir. Yapay zekanın meydana getirmeye başladığı, hatta ürettiği pek çok zengin var dünya çapında. Yapay zekanın maddi anlamda da ciddi bir motivasyon verdiği anlaşılıyor. Yapay zeka, önümüzdeki yıllarda sadece emekten değil zihinden de tasarruf edecek önemli imkanlar sunuyor" ifadesini kullandı.

Özvar, 1 yıl içerisinde 10 yeni program açmayı planladıklarını ve bu programlarda yapay zekadan istifade etmek istediklerini söyledi.

Çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayın diğer oturumları basına kapalı bir şekilde devam etti.