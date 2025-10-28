YÖK Başkanı Özvar, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi'yi kabul etti
YÖK Başkanı Erol Özvar, Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi’yi makamında kabul etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasında akademik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik değerlendirmeler ele alındığı belirtildi.