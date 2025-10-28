YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dzhelialov'u kabul etti
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov'u makamında kabul etti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov’u makamında kabul etti.
YÖK Başkanı Erol Özvar, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov’u makamında kabul etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliği ve ortak çalışmaları ele alındı.