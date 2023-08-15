YÖK ile SESRIC arasında iş birliği protokolü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İslam İş Birliği Teşkilatının kuruluşlarından biri olan SESRIC ile YÖK arasında Türkiye’nin beşeri sermayesine önemli katkılar sunacak, eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliğini gerçekleştirecek bir protokol imzalandı. Protokol, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında YÖK Başkanı Erol Özvar ve SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle, İslam İş Birliğine üye ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

“Farklı coğrafyalarındaki ülkelerle olan yakın iş birliklerine büyük bir ehemmiyet atfediyoruz”

İmzalanan protokol öncesinde açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, bu protokolün Türkiye’nin beşeri sermayesine önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirterek, “Bugün SESRIC gibi güzide uluslararası bir kurumun iş birliği yapmak üzere birlikteyiz. Eğitim, bilim ve kültür alanlarında iş birliğini teşvik eden İslam İş Birliği Teşkilatı, geleceğin liderlerini yetiştirerek İslam Dünyasının ilerlemesine ve refahına katkıda bulunmaktadır. Türkiye coğrafyasının toplumsal hafızasının bilincinde olarak tarih ve kültür birikimimizi oldukça önemsiyoruz. Türkiye’nin kıtalar arasındaki köprü rolünü çok önemsiyor, bu kapsamda gerçekleştirdiği dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelerle olan yakın iş birliklerine büyük bir ehemmiyet atfediyoruz” dedi.

“Parlak ve güçlü nesillerin inşasına vesile olacağına inanıyorum”

Türkiye’nin son yıllarda uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Özvar, “Halen 195 ülkeden gelen 300 bin civarında öğrenciye ev sahipliği yapmaktayız. Artan uluslararasılaşmayla doğru orantılı olarak birçok yeni iş birliği de gündeme gelmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konum ve bilim diplomasinin uluslararası alandaki artan etkisi bu anlaşmaların önemini bir kez daha artırmaktadır. İmzaladığımız anlaşmalar ile üye ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birlikleri daha da güçlenecektir. Bu anlaşma sayesinde İslam İş Birliği Teşkilatı ülkelerinin kalkınma çabalarında daha da etkili ve verimli adımlar atabileceği inancını taşımaktayız. Bu bakımdan YÖK ile SESRIC’in iş birliği ile sunduğu katkıların parlak ve güçlü nesillerin inşasına vesile olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüksek öğretime yatırım yapan ülkeler, insan kaynağına ve geleceğine yatırım yapmaktadırlar”

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk, İslam İş Birliği Teşkilatının 57 üye ülke ile Birleşmiş Milletlerden sonra dünyadaki ikinci büyük uluslararası kuruluştan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Eğitim hem günümüzün hem de geleceğimizi inşa etmenin en önemli anahtarı. Özellikle de yüksek öğretim, sosyo-ekonomik ilerleme, sürdürebilir kalkınma için gerekli becerilerin geliştirilmesinde önemli bir temel taş oluşturmakta. Yüksek öğretime yatırım yapan ülkeler, kendi ülkelerinin aynı zamanda insan kaynağına ve geleceğine yatırım yapmaktadırlar. Bugün YÖK ile imzalayacağımız iş birliği protokolü bizler için çok değerli ve kıymetli. Protokolümüz yüksek öğretim, bilim ve teknolojiyle mesleki eğitim-öğretim alanlarında merkezimizle YÖK arasında ve Türkiye’deki üniversitelerimizi de kapsayacak şekilde üye ülkelerin iş birliğini arttırmayı hedeflemekte.”