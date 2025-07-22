YÖK ile Ürdün arasında iş birliği mutabakatı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah, yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile Ürdün Haşimi Krallığı Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah, iki ülke arasında yükseköğretim alanında iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptına imza attı. YÖK’te düzenlenen imza törenine, her iki tarafın üniversite rektörlerinden oluşan heyet üyeleri katıldı. Tören, açılış konuşmaları ile başladı.

"Karşılıklı güven temelinde güçlü bir akademik iş birliği inşa edilecektir"

Ortak coğrafyada, yükseköğretim konularını etkileyen olumsuz gelişmeler yaşandığını vurgulayan Özvar, "Türkiye olarak Gazzeli üniversite öğrencilerine, bilim insanlarına ve dünyanın her yerinde Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı çıktıkları için baskıyla karşılaşan tüm akademik camiaya ve öğrencilere üniversitelerimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Filistinli öğrencilere yönelik mülakatlar yaparak yüzlerce Filistinli öğrenciyi yükseköğretim kurumlarımıza yerleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Gazze’den gelen öğrencileri öğrenim katkı payından muaf tutarak burs imkanları sağladık. Ülkelerimiz arasında tanıma ve denklikle ilgili konular çözüme kavuşmuş olacaktır. Karşılıklı güven temelinde güçlü bir akademik iş birliği inşa edilecektir. Bu protokolle üniversitelerimiz arasında değişim programları başlatılarak, ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecektir. Öğrenci ve akademik hareketlik artacaktır. Bu konuda Mevlana Değişim Programı çerçevesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz, 300’e yakın öğrenci ve akademisyen hareketliliği bize önemli yol gösterici olacak ve katkı sağlayacaktır. Umuyoruz ki Ürdün Üniversitelerinin ve Türk üniversitelerinin araştırma altyapılarına ortak kullanım sağlanacaktır" dedi.

Mahafzah, Ürdün heyeti olarak Türk-Ürdün Yükseköğretim Forumu’na katılmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti. Aynı zamanda, bu forumun Ürdün Haşimi Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında akademik ve araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini de dile getirdi. Bakan Mahafzah, düzenlenen forumun dünyanın bilgi, teknoloji ve beceri alanlarda hızlı değişim gösterdiği bir dönemde düzenlenmekte olup bu durumun akademik ve araştırma iş birliklerini artırmaya, eğitim kurumları arasında anlayış ve iş birliği köprüleri kurduğunu vurguladı.

Tören sonunda iki taraf, mutabakat zaptını imzaladı ve toplu fotoğraf çekildi.