YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'eğitim ücreti' uyarısı

YÖK tarafından, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin gönderilen yazı paylaşıldı.

Yükseköğretim Kuruluna ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduklarının görüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur."