YÖKDİL/2 önümüzdeki pazar günü 81 ildeki 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, 27 Ağustos Pazar günü 81 il ve 87 sınav merkezinde yapılacak.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınav 25 Ağustos Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınava 91 bin 353 aday katılacak

Gerçekleştirilecek YÖKDİL/2 sınavı ile ilgili yazılı açıklamalara bulunan yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisansüstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL’İ bu yıl ikinci kez gerçekleştirileceğini hatırlatarak, “81 il ve 87 sınav merkezinde uygulanacak sınava 91 bin 353 aday katılacak. Sınav için 333 bina, 3 bin 647 salon kullanılacak. Emniyet dahil 11 bin 930 kişi görev alacak.

İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Sonuçları 12 Eylül’de açıklanacak sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.