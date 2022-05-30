Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken geri kaydırdığı çöp kamyonu devrildi.

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  • 30.05.2022 00:18
  • Güncelleme: 30.05.2022 08:00
Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün yokuş yukarı çıkarken geri kaydırdığı çöp kamyonu devrildi.

Kaza, Barış Mahallesi 1849/1 sokakta meydana geldi. Mustafa Öztürk idaresinde 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu yokuş yukarı çıktığı sırada, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesi geri kaymaya başladı. Bir süre geri geri ilerleyen kamyon, devrilerek durabildi. Kamyonun arkasında bulunan işçiler ise son anda kendilerini atarak, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü Mustafa Öztürk’te kazayı yara almadan atlattı.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

SHA Editör
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