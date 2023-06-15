Bilecik İl Özel İdaresi, köy yollarıyla ilgili gelen talepler ve yapılan yerinde incelemeler üzerine yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlamalar yapılarak, ihtiyaç duyulan bölgelerde güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte. Bu çalışmalar çerçevesinde genişletme, malzeme serimi ve sanat yapılarına yönelik çalışmalar yapılarak bakım onarım faaliyetleriyle de köy yollarının ulaşım güvenliği sağlanıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yapılan çalışmaları titizlikle incelerek vatandaşların en iyi ulaşım hizmetini almasını sağlamak için yoğun mesai yapıyor. Bu sayede köy yollarının yıl boyunca güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanılması mümkün olacak.