Yol boyunca telefonla konuştu, minibüs şoförünün o halleri kamerada

Başakşehir’de güzergah boyunca telefonla konuşarak yola devam eden minibüs şoförü başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir’de Şirinevler - Kayaşehir seferini yapan bir minibüs şoförü sefere devam ettiği esnada tek eliyle minibüsü kullanırken diğer eliyle de telefonla konuştu. Yolcuların ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan şoförün yolculuk boyu telefonla konuştuğu o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.