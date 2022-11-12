Yol çalışmasını geç fark etti, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı

Arnavutköy’de yol çalışmasını geç fark eden araç sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi çevre yolu Arnavutköy Kiptaş Konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34DOH174 plakalı otomobil ile iş çıkışı evlerine giden Melih Kocaman, İsmail Beyazkılınç ve Yunus Emre Beyazkılınç Kiptaş mevkiine geldiği esnada araç sürücüsü Yunus Emre Beyazkılınç’ın yol çalışmasını fark edemeyerek manevra yapması üzerine bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.