Yol kenarına atılan 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı

Edirne'de koliye koyularak yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı.

Yol kenarına atılan 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı
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Edirne’de koliye koyularak yol kenarına terk edilen 5 yavru köpeğe jandarma sahip çıktı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyetleri sırasında Edirne-Süloğlu karayolu kenarına terk edilmiş 5 yavru köpek bulundu. Yavru köpekler ekipler tarafından alınarak gerekli tedavi ve bakımlarının yapılması için Edirne Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.

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