Yol kenarındaki arızalı araca çarptı

Bilecik'te seyir halindeki bir aracın yol kenarında arızası nedeniyle bekleyen başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kaza; Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Taşçılar Köyü mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halindeki Harun A. idaresindeki 10 ADL 290 plakalı tır, araç arızası nedeniyle yol kenarında bekleyen Ayhan K. idaresindeki 16 LHD 81 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 16 LHD 81 plakalı araç sürücüsü Ayhan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.