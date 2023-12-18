Yol kontrol uygulamasında inceleme

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, jandarma ekiplerinin uyguladığı çalışmaları takip etti.

Yol kontrol uygulamasında inceleme
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, jandarma ekiplerinin uyguladığı çalışmaları takip etti.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kurşunlu yolunda yürüttüğü yol kontrol uygulamasında incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme ve aramalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sözen, görevli jandarma ekiplerine kolaylıklar diledi.