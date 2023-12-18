Yol kontrol uygulamasında inceleme
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, jandarma ekiplerinin uyguladığı çalışmaları takip etti.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, jandarma ekiplerinin uyguladığı çalışmaları takip etti.
Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kurşunlu yolunda yürüttüğü yol kontrol uygulamasında incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme ve aramalar hakkında bilgi alan Kaymakam Sözen, görevli jandarma ekiplerine kolaylıklar diledi.