Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.
Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi’nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak’ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi.