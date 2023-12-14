Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.

Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi’nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak’ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi.