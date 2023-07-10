Yol ortasında kayınbiraderini kurşunladı

Ankara'da bir kişi, husumetli olduğu kayınbiraderini silahla yaraladı. Yaralı kayınbirader hastaneye kaldırılırken, firari saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yol ortasında kayınbiraderini kurşunladı
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Ankara’da bir kişi, husumetli olduğu kayınbiraderini silahla yaraladı. Yaralı kayınbirader hastaneye kaldırılırken, firari saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Çankaya ilçesi Öveçler Mahallesi 1057’nci Cadde’de meydana geldi. İddialara göre Fatih T., husumetli olduğu kayınbiraderi Bülent A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Fatih T., Bülent A.’yı tabancayla bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bülent A., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.