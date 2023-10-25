Yol ortasında oturan otizimli gence polis ekiplerinden yardım

Ankara-Konya yolu üzerinde yol ortasında oturan otizimli gencin etrafında etten kalkan olan polis ekipleri, uzun süren ikna çalışmalarının ardından genci ailesine teslim etti.

Yol ortasında oturan otizimli gence polis ekiplerinden yardım
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Ankara-Konya yolu üzerinde yol ortasında oturan otizimli gencin etrafında etten kalkan olan polis ekipleri, uzun süren ikna çalışmalarının ardından genci ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Beşevler kız öğrenci yurdu hizasında Konya yolu üzerine oturan bir genç trafiğin aşırı yoğunlaşmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahsın çevrece bilinen otizimli bir genç olduğunu tespit etmesi üzerine, seyir halinde bulunan araçların gence çarpmaması için çevresinde resmen etten duvar oluşturdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yol ortasında oturan gencin yanına gelen polis ekipleri, hassas davranarak genci ikna etmeye çalıştı. Polisin yoğun ikna çabalarının ardından genç çocuk bulunduğu yerden kaldırılarak olay yerinde bekleyen ailesine teslim edildi.