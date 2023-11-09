Yol, su ve kanalizasyon çalışmaları son hızla devam ediyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yol, su ve kanalizasyon çalışmaları son hızla devam ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Aygöl, yol, su ve kanalizasyon hizmetleri kapsamında İlyasbey Köyü’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, köy halkı ile bir araya geldi. Vali Aygöl’e, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı eşlik ederken, köy halkı ile oturan, çay içen Vali Aygöl büyüklerin ellerinden öptü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bilecik İl Özel İdarenin başlatmış olduğu köy yollarındaki yol, su ve kanalizasyon çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Vali Aygöl, "Devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek hem köy halkımızla görüşmek istedim hem de yakından alakadar olmak istedim. Artık köy yollarımız daha düzenli, daha rahat oluyor. Bilecik halkı için Bilecik’in her taşını yeni baştan düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.