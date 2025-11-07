Yol ve bakım personeline ilk yardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 16 saatlik temel ilk yardım eğitimi verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 16 saatlik temel ilk yardım eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara, "Temel Yaşam Desteği", "Tam Tıkanmalarda Heimlich Manevrası", "Kanamalar", "Kırık-Çıkık-Burkulma", "Zehirlenmeler" ve "Taşıma Teknikleri" gibi 16 farklı başlıkta teorik ve uygulamalı bilgi verildi.

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, 3 yıl geçerliliği olan "İlkyardımcı Sertifikası" ve "İlkyardımcı Kimlik Kartı" almaya hak kazanıyor. Bu sertifikalarla katılımcılar, acil durumlarda bilinçli müdahale yapabilecek resmi bir yetkinliğe sahip oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu eğitimlerle, muhtemel kaza ya da acil sağlık durumunda sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılması gereken ilk müdahalenin doğru ve zamanında yapılabilmesi hedefleniyor.