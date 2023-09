Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu, olay tanık esnaf korku dolu o anları anlattı

TAKİP ET

Ankara’da trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş ettiği sırada yanlışlıkla eşini vuran bir kişi gözaltına alındı. Olaya tanık olan çevre esnaf ise vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini söyleyerek korku dolu o anları anlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Cengiz Aytmatov Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, C.D. yol verme meselesi sebebiyle H.K. ve oğlu A.K. ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede C.D., yanındaki ruhsatlı silahla kavga ettiği kişilere ateş etmek istediği sırada eşi K.D. araya girerek engel olmaya çalıştı. Silahtan çıkan kurşunun K.D.’nin kalbine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan K.D. hayatını kaybederken, eşi C.D. ile tartıştığı H.K. ile A.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

“Bayılıyor veya sinir krizi geçiriyor zannettim”

Olayın tanıklarından esnaf Can Baytemur: “Önce kaza sesi geldi. Kaza sesinden sonra iki ya da üç el silah sesi duyuldu. Dışarı çıktığımızda hanımefendi o an refüjde canlıydı. O sıra da tartışmalar devam etti. Diğer kişi de kolundan vurulmuştu. Kadının yanın gittiler kaldırmaya çalıştılar. Kadın da o sırada yere yığılmıştı. Kaldırdıktan sonra en son yere bıraktılar. Ambulans geldiğinde kadın orada vefat etmişti. Daha sonrasında sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın vefat etmiş, araya girmeye çalışmış. Eşinin tutarken silah patlamış. Kurşunun kalp tarafından girdiği söyleniyor. Yanlışlıkla eşini vurmuş. Kolundan vurulan ise tartıştığı kişiymiş. Kadın elini yere dayamıştı. O an hayattaydı. Ben bayılıyor veya sinir krizi geçiriyor zannettim. Kadını araca bindirmeye çalıştılar. Eşi de diğerleriyle tartışmaya devam etti” ifadelerine yer verdi.