Yol verme yüzünden tartıştılar, ticari taksi şoförünü takip edip dehşeti yaşattılar

Arnavutköy’de ticari taksi şoförü ile servis şoförü arasında yol tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında bir arkadaşını da arayan servis şoförü, taksicinin peşine takıldı. 2 servis aracı, taksi şoförünü evine kadar takip edip dehşet dolu anlar yaşatarak, kaza yapmasına neden oldu. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olan taksi ve servis minibüsü şoförleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında taksi şoförü yoluna devam ederek evine doğru gitmek istedi. Taksi şoförünü takip eden servis aracı şoförü yolda bir arkadaşını daha aradı. Taksiyi yol üzerinde sıkıştırıp taciz etmeye başlayan servis araçları kaza yapmasına neden oldu. Kilometrelerce devam eden takip iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, araçtan inen servis şoförleri taksiyi de kullanılamaz hale getirdi. Dehşet anlarını yasayan taksi sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi oldu. Polis her yerde maganda servis şoförlerini arıyor.