Yola aniden fırlayan çocuk otomobilin altında kaldı

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisine otomobil çarptı. Çarpanın etkisiyle otomobilin üzerinden geçtiği çocuk şans eseri kurtulurken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde ufak yaştaki bir çocuk karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü yola aniden çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk otomobilin altıda kaldı. Otomobilin üzerinden geçtiği çocuğu görenler yardıma koşarken, durum da 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kazazede çocuğu hastanede tedavi altına alırken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan çocuğun ayağının kırık olduğu öğrenildi.