Yola atlayan başıboş köpek, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oluyordu

Edirne’de seyir halindeyken aniden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Sabuni Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Seyir halinde olan Mustafa Ersin Çatalbaş idaresindeki 22 ADB 091 plakalı motosiklet, aninden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen Çatalbaş yaralanırken, köpek ise olay yerinde telef oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Çatalbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı

“Belediyenin toplaması lazım”

Edirneli vatandaşlardan Özlem Önder, “Çevremizde insanlar köpekleri besliyorlar, beslemek ile haklılar elbette ama belediyenin kesinlikle bunları toplaması lazım. Köpekler yayalara, motosikletlilere ve araçların üzerlerine koşarak havlıyorlar. Ben de aynı şekilde hem motosiklet hem de araba da kullanıyorum aynı şekilde korkarak sürmeye devam ediyorum. Çünkü köpek arabanın üstüne üstüne ilerliyor. Hafif bir şekilde direksiyonu kırsan ya hayvana zarar vereceksin ya da kendin bir şekilde zarar göreceksin. Belediyenin bunları dikkate alarak toplaması gerekiyor" dedi.

Edirne’de başıboş köpeklerin büyük bir sorun haline geldiğini ifade eden vatandaşlar, belediye yetkililerinin sürekli yaşanan bu duruma çözüm bulmasını istedi.