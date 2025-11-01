Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yola dökülen kuma çarpan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, Kaynarca Mehter Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynarca istikametinden Mehter Mahallesi yönüne seyir halinde olan 54 VL 066 plakalı otomobil, yol kenarına dökülen kumu fark edemedi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç kontrolden çıkarak takla attı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Kaynarca Zabıta Müdürlüğü ekipleri de yola dökülen kumla ilgili tutanak tuttu.