Yola kontrolsüz çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yola kontrolsüz çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan diğer 2 araca çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebep olan otomobilin ise durmadan yoluna devam ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, dün Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camili Mahallesi istikametinde gitmekte olan hafif ticari araç sürücüsü, bulvara kontrolsüz şekilde çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi.

Kaza anı kamerada

Dikkatsizliğin meydana getirdiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüz şekilde otomobilin yola çıkması, hafif ticari araç sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonrasında aracın, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobillere çarptığı anlar yer aldı. Kazaya sebebiyet veren otomobilin ise durmadan yoluna devam etmesi de dikkatlerden kaçmadı.