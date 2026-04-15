Yolçatı'da akıllara durgunluk veren iddia

Silivri’nin Yolçatı Mahallesi’nde yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan İdris Aktaş, yaşadığı olayla mahallede büyük tedirginliğe yol açtı. Hafta sonu sattığı kurbanlıklardan elde ettiği kaporaları pazartesi günü bankaya yatırmayı planlayan Aktaş, pazarı pazartesiye bağlayan gece yaşadıklarını “hayatımın en zor anı” sözleriyle anlattı.

Yolçatı kahvesinde başlayan şüpheli süreç

Her akşam gittiği köy kahvesine uğradığını belirten Aktaş, burada içtiği bir kahvenin ardından aniden fenalaştığını ifade etti. Kendi anlatımına göre yoğun uyku hali yaşayan Aktaş, çiftliğine döndükten sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Yaklaşık 14 saat boyunca kendinde olmadığını öne süren Aktaş, sabah saatlerinde kendisine ulaşamayan ailesinin çiftliğe gelmesiyle olayın ortaya çıktığını aktardı.

Çiftliğe camdan girildi iddiası

Aktaş, bu süre zarfında şüphelilerin çiftliğe pencereyi zorlayarak girdiğini iddia etti. Evde bulunan Türk lirası ve dövizlerin alındığını belirten Aktaş, toplam zararın yaklaşık 400 bin lira olduğunu dile getirdi. Olay sonrası cam ve çerçevede hasar oluştuğu görülürken, yaşananların yalnızca maddi kayıpla sınırlı kalmadığı, Aktaş’ın sağlık durumunun da etkilendiği öğrenildi.

JASAT ekipleri devrede

Olayın ardından jandarma ve JASAT ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığını belirten Aktaş, çok sayıda güvenlik kamerasının incelendiğini ifade etti. Aktaş’ın beyanına göre şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğer iki şüpheli de İpsala’da yakalandı.

Yolçatı’da güven tartışması

Yıllardır aynı mahallede, aynı kahvede vakit geçirdiğini vurgulayan Aktaş, yaşananların kendisini derinden sarstığını söyledi. “Biz kime güveneceğiz” sözleriyle tepkisini dile getiren Aktaş, adaletin yerini bulmasını beklediğini ifade etti.

