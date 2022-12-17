Yolcu almak için yanaşan ticari taksiye motosiklet sürücüsü çarptı: 1 yaralı

Sultangazi’de yolcu almak için yanaşan ticari taksiye arkadan gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Kazada karnından ve bacaklarından yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TCC 52 plakalı ticari taksinin sürücüsü Bayram Tanrıverdi seyir halindeyken bir yolcu el kaldırdı. 34 CTD 135 plakalı motosiklet sürücüsü Halil Erdem ise, sağa yanaşarak durmaya çalışan ticari taksinin arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Halil Erdem savrularak yere düşüp yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ise yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken karnından ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından Halil Erdem’e olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Bayram Tanrıverdi yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza sonrası ticari taksi trafik ekipleri tarafından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza anı kamerada

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki ticari taksi sürücüsünün kaldırımda el kaldıran müşterisini almak için yanaştığı bu esnada arkadan gelen motosiklet sürücüsünün ise otomobile arkadan çarparak savrulup yere düştüğü görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.