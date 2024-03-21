Yolcu dolu otobüsün içi bir anda ringe döndü

Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Yolcu dolu otobüsün içi bir anda ringe döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisindeki yolcular bir anda birbirlerine girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi Duaçınarı Mevkisi şehir merkezi yönünde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Gürsu Terminal arası çalışan otobüste bulunan yolcular bir anda tartışmaya başladı. Şoför, otobüsü sağa çekerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kadın-erkek demeden otobüs içerisinde kavga eden vatandaşların görüntüleri kameraya yansıdı.