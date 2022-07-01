Yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, sabah saatlerinde Silivri Çerkezköy yolu üzeri Çeltik mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34fgk089 plakalı otobüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İçerisinde 5 yolcusu olan otobüsün yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine İtfaiye, Jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden Silivri İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, otobüs sürücüsü ile yolcular ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü. Yangın sebebiyle araç trafiği bir süre çift şeritli olarak kapatıldı.

