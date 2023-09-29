Yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde trafik polisi ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik Ekipleri, otobüslerde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirirken, yolcuları da emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirdi.

Trafik bilincinin oluşturulması adına gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Karacabey Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ne bağlı ekipler Bursa-Balıkesir karayolu ve Bursa-İzmir otoyolu üzerinde durdukları otobüslerde yolculara yönelik emniyet kemer kullanımının ne kadar hayati önem arz ettiğini emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmasında bulundu.

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförleri can ve mal kaybına sebebiyet vermemek için daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca denetimlerde otobüs şoförlere kural ihlali yapmamaları gerektiği anlatılarak seyir halindeyken cep telefonu kullanılmaması, hız limitlerine uyulması ve araç kullanım sürelerine uyulması konularında uyarılar yapıldı.

Otobüslerde bulunan yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak kabin memurlarının bu konuyla ilgili duyarlı bulunması hatırlatıldı.

Ekipler, otobüs şoförlerine yönelik denetim ve kontrollerde bulunarak, kurallara uymayan otobüs sürücülerine yönelik gerekli cezai işlem yapıldı.