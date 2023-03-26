Yolculuk anını görüntülerken kazayı çekti

Bursa'da otomobili ile seyir ettiği esnada çalan müzik eşliğinde manzarayı çeken kişi, tesadüfen önünde yaşanan kazayı kaydetti.

Yolculuk anını görüntülerken kazayı çekti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Bursa’da otomobili ile seyir ettiği esnada çalan müzik eşliğinde manzarayı çeken kişi, tesadüfen önünde yaşanan kazayı kaydetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobili ile seyrettiği sırada çalan müzikle birlikte anı ölümsüzleştiren kişi, cep telefonuyla yolu çekmeye başladı. O esnada sürücünün kendisinden 2-3 otomobil önde bulunan bir aracın yol kenarında park halindeki diğer otomobili görmeyip çarpması cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alındı. Kaza sonrası çevredekiler sürücülerin yardımına koşarken, sürücüler hafif şekilde yaralandı.