Yolda bulduğu 200 bin lirayı sahibine teslim etti

İnegöl’de elektrikli scooter ile seyir halindeyken çantasını düşüren bir vatandaşın 200 bin lirası, belediye personelinin dikkati sayesinde bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde adliye kavşağı bölgesinde elektrikli scooter ile seyir halinde olan Hanefi Serkek, içerisinde 200 bin lira bulunan çantasını yolda düşürdü. O sırada aynı güzergâhta ilerleyen İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü aracında personel Serhat Özkan, yolda bulunan çantayı fark ederek muhafaza altına aldı. Duyarlı personel, çantanın sahibinin bulunarak teslim edilmesi amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

Olayın ardından harekete geçen zabıta ekipleri parayı düşüren Hanefi Serkek’e ulaştı. Belediyeye gelen Serkek’e içerisinde 200 bin lira bulunan çantası teslim edildi. Parasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaş, örnek bir davranış sergileyen belediye personeli Serhat Özkan’a teşekkür etti.