Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı, o anlar kamerada

Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında 'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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  • 02.06.2022 22:45
  • Güncelleme: 02.06.2022 22:52
Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı, o anlar kamerada
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri’de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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SHA Editör
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