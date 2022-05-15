Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını vurdu ardından intihar etti

İstanbul Sarıyer'de bir şahıs sokakta yürüyen bekçi ve amcasını vurdu. Olayın ardından kaçan şüpheli intihar etti.

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  • 15.05.2022 23:57
  • Güncelleme: 16.05.2022 08:56
Yolda yürüyen bekçiyi ve amcasını vurdu ardından intihar etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul Sarıyer’de bir şahıs sokakta yürüyen bekçi ve amcasını vurdu. Olayın ardından kaçan şüpheli intihar etti.

Olay, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi’nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C. yürüdüğü esnada Hüseyin A. (20) önlerini kesti. Daha sonra belindeki silahı çıkaran Hüseyin A., bekçi Kerem C.’ye ateş etti. Boğazına ve omzuna isabet eden kurşunlar nedeniyle Kerem C. yere yığıldı. Hüseyin A. yere yığılan yeğeni ile ilgilenen Sadık C.’yi ise göğsünden vurdu. Daha sonra motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin A. üst caddede silah ile başından kendini vurarak hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Kerem C. ile amcası Sadık C. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

İHA

SHA Editör
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