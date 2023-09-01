Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana daldı

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil ağaçlık alana daldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yoldan çıkan otomobil ağaçlık alana daldı
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sina pırlanta
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil ağaçlık alana daldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı - Çerkezköy otoyolunda meydana geldi. Kapaklı’dan Çerkezköy’e doğru giden Buse Beyza A. kontrolündeki 34 BEF 495 plakalı otomobil Organize Sanayi Bölgesi Bağlantı Köprüsü altında kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan ağaçlık alana giren otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobilin sürücü Buse Beyza A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.