Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil B. idaresindeki 59 NA 028 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan otomobilin sürücü Halil B. ile yolcular Eymen B., Ediz G., Zehra G. ve Ayşe B. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldüler.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.