Yollar modern görünüme kavuştu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar adeta yeni baştan yapılarak, modern görünüme kavuştu.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yollar adeta yeni baştan yapılarak, modern görünüme kavuştu.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan eski E-5 yolunu yol olarak adlandırılan bölgede 4,5 kilometre bölünmüş yolunda yenileme çalışmasını yapıldığı söyledi. Şahin, "Tamamı 800 bin metrekare parke taş ve 10 bin 500 metrekare asfalt yol ile yenilenen yolda asfaltlama ve parke çalışmaları yapılarak, modern görünüme kavuştu" dedi.