Yollar modern görünüme kavuştu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yollar adeta yeni baştan yapılarak, modern görünüme kavuştu.

Yollar modern görünüme kavuştu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yollar adeta yeni baştan yapılarak, modern görünüme kavuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede bulunan eski E-5 yolunu yol olarak adlandırılan bölgede 4,5 kilometre bölünmüş yolunda yenileme çalışmasını yapıldığı söyledi. Şahin, "Tamamı 800 bin metrekare parke taş ve 10 bin 500 metrekare asfalt yol ile yenilenen yolda asfaltlama ve parke çalışmaları yapılarak, modern görünüme kavuştu" dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman