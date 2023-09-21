Yollar temizleniyor, Bilecik yeni güne hazırlanıyor

Bilecik Belediyesi kent merkezindeki temizlik çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yollar temizleniyor, Bilecik yeni güne hazırlanıyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Belediyesi kent merkezindeki temizlik çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bilecik Ertuğrulgazi mahallesinde belediye temizlik ekibi sokakları yıkayarak tertemiz hale getirdi. Son zamanlarda sıkça gerçekleşen sokakların temizliği hızla devam ediyor. Her mahalle ve her sokak büyük bir titizlik ile yıkanıyor ve tertemiz hale geliyor. Yollar temizleniyor ve Bilecik yeni güne hazırlanıyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı