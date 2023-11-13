Yollar yeni baştan yapılıyor

Bilecik Belediyesi'ne bağlı ekipler kentteki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yollar yeni baştan yapılıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Belediyesi’ne bağlı ekipler kentteki asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan asfalt çalışmaları son hızla devam ediyor. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi Vatan Caddesinde devam eden çalışma ile cadde adeta yeni bir görünüme kavuşuyor. Bilecik Belediyesi yol onarım ve bakım çalışmaları belirlenen sokak ve caddelerde 7/24 devam edeceği bildirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman