Yollar yeni baştan yapılıyor

Bilecik'te yollar genişliyor ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yollar yeni baştan yapılıyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te yollar genişliyor ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerince Çavuşköy yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. 2 bin metre boyunca; yol genişletme çalışmaları, Plentmiks Temel (PMT) serimi ve BSK serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından köy yolu vatandaşların kullanımına sunuldu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman