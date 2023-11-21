Yollar yeni baştan yapılıyor
Bilecik'te yollar genişliyor ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Bilecik’te yollar genişliyor ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerince Çavuşköy yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı. 2 bin metre boyunca; yol genişletme çalışmaları, Plentmiks Temel (PMT) serimi ve BSK serimi gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından köy yolu vatandaşların kullanımına sunuldu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım ekiplerince çalışmalar devam ediyor.