Yolu kapatan düğün konvoyları kameralara yansıdı

Bursa'da yolu kapatıp eğlenen iki ayrı düğün konvoyundaki vatandaşlar kameralara yansıdı. Bir grup havaya rastgele ateş ederken, diğer konvoydaki kişiler lastik yaktı.

Yolu kapatan düğün konvoyları kameralara yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da yolu kapatıp eğlenen iki ayrı düğün konvoyundaki vatandaşlar kameralara yansıdı. Bir grup havaya rastgele ateş ederken, diğer konvoydaki kişiler lastik yaktı.

Düğün konvoyundaki araçlar, Bursa-Mudanya yolu Tepedevrent mevkiinde yolun ortasında durdu. İki şeridi kapatıp oynamaya başlayan konvoydaki vatandaşlar, trafiğe aldırış etmedi. Gelin ve damat oynarken bir araç lastiği yakılan anlar kameralara yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Diğer bir görüntüde ise Mevlana Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyundakiler, ışıklarda meşale yakıp silahla havaya rastgele ateş etti.