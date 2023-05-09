Yolun karşısına geçen çocuğa servis aracı çarpıp kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçtı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçen çocuğa servis aracı çarpıp kaçtı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis aracı yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpıp kaçtı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mustafa Paşa Mahallesi Bahardere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuğa, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada servis aracı çarptı. Kazanın ardından servis aracı olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için çocuğun yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.