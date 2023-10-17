Yolun karşısına geçen yaşlı kadına çarptı: Kaza anı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İrfan Y. (37) yönetimindeki 16 BEB 173 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, yoldan karşıya geçmeye çalışan Müşerref Ü.’ye (73) çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.