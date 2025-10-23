Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Ankara'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Ankara’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi Hikmet Özer Caddesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına o esnada kavşaktan dönen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kadın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Başka bir aracın kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.