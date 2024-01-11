Yolun karşısına geçerken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Balıkesir’de yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesi 100 Yıl Mahallesi Nato Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Bahattin Uslu, yolun karşısına geçmeye çalışırken 34 FCR 825 plakalı tırın altında kaldı. Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.