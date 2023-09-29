Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşı kaldırıma geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.K.’ye, M.U. kontrolündeki 59 ZA 783 plakalı otomobil çarptı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.