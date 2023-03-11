Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki yaşlı adama otomobil çarptı.

Kaza, Akyazı ilçesi Ada Caddesi Yenicami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.C. idaresindeki 34 ER 9210 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Ç.’ye (70) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan adam yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.