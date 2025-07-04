Yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti

Burhaniye Ören yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak ölümüne sebep oldu.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Burhaniye Ören yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak ölümüne sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi’nde dün gece meydana geldi. M.M.G. idaresindeki 10 RK 461 plakalı otomobil Ören istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Özdemir’e (60) çarptı.

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Kaza yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edilirken, Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. 21 yaşındaki sürücü M.M.G. gözaltına alındı.